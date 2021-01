भारत ने ब्रिस्बेन में रचा इतिहास तो PM मोदी ने भी यूं बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला, जानें क्या कहा?

बता दें कि विराट कोहली की गैरमौजूदगी के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यह इतिहास रच दिया है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत में पंत और शुबमन गिल हीरो साबित हुए. गिल ने जहां 91 रन बनाए तो वहीं पंत ने तेजी से रन बनाकर भारत को गाबा के मैदान पर पहली जीत दिलाई. 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से जीतने में सफलता पाई.

We are all overjoyed at the success of the Indian Cricket Team in Australia. Their remarkable energy and passion was visible throughout. So was their stellar intent, remarkable grit and determination. Congratulations to the team! Best wishes for your future endeavours. — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2021

पंत के अलावा 56 रन की जुझारू पारी पुजारा ने खेली है. भारत ने 328 रनों के लक्ष्य को हासिल कर गाबा में सबसे ज्यादा रनों को सफलतापूर्वक चेज करने का रिकॉर्ड बना दिया है. वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की यह यह तीसरा सबसे बड़ा रन चेस करते हुए जीत है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 33 साल से इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था लेकिन भारतीय टीम ने शानदार पऱफॉर्मेंस कर भारत को जीत भी दिलाई और इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में पहली हार भी चखाई. भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार दूसरी बार टेस्ट सीरीज जीतने का कमाल कर दिखाया है. इससे पहले 2018-19 में भी ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज हराया था.

