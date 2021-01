महाराष्ट्र के भंडारा में 10 नवजात बच्चों की मौत, PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली हादसा, जहां हमने अनमोल मासूमों को खो दिया. मेरे सहानुभूति सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. आशा करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.'

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.