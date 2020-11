PM मोदी ने दीपावली पर दी देश को शुभकामनाएं, देशवासियों के स्वस्थ व समृद्ध रहने की कामना की

पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई लोगों ने दीवाली की बधाई दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा, "खुशियों के महापर्व दीपावली की सभी को शुभकामनाएं. मां लक्ष्मी व गणेश की आराधना का यह पर्व सभी के जीवन को उमंग और उल्लास से प्रफुल्लित ममकरे. आज के दिन हम अभिमान, द्वेष, वैमनस्य, क्रोध के अंधकार को मिटाकर सत्य, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का दीप जलाएं, इसमें ही दीपावली की सार्थकता है."

सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगलकामनाएं।



Wishing everyone a Happy Diwali! May this festival further brightness and happiness. May everyone be prosperous and healthy.