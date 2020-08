Krishna Janmashtami: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी के मौके पर शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय श्रीकृष्ण!'' जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है. जन्‍माष्‍टमी (Krishna Janmashtami 2019) हिन्‍दुओं का प्रमुख त्‍योहार है. हिन्‍दू मान्‍यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्‍णु के आठवें अवतार नटखट नंदलाल यानी भगवान श्रीकृष्‍ण के जन्‍मदिन कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी (Janmashtami) के रूप में मनाया जाता है.

सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीकृष्ण!



Best wishes on the auspicious occasion of Janmashtami. Jai Shri Krishna!