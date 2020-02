PM नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर कुछ इस तरह किया डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत, देखिए VIDEO

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) भारत पहुंच चुके हैं. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनेर भी भारत आए हैं. जेरेड अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने खुद ट्रंप का स्वागत किया. पीएम मोदी ने बेहद गर्मजोशी से अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत किया. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) भी दिखीं. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.

अहमदाबाद एयरपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का काफिला सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचा. आश्रम में शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया. इसके बाद ट्रंप और पीएम मोदी ने आश्रम में लगी महात्मा गांधी की तस्वीर पर खादी की माला से माल्यार्पण किया और ट्रंप और उनकी पत्नी ने चरखा भी चलाया. कुछ देर आश्रम में बिताने के बाद ट्रंप का काफिला मोटेरा स्टेडियम की ओर रवाना होगा. पीएम मोदी और ट्रंप रोड शो करते हुए वहां जाएंगे. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन करेंगे. स्टेडियम में ही 'नमस्ते ट्रंप' (Namaste Trump) कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में करीब एक लाख लोग मौजूद रहेंगे.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi hugs US President Donald Trump as he receives him at Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/rcrklU0Jz8