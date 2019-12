नमामि गंगे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंथन शुरू, स्टीमर पर सवार होकर लिया जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में यहां शनिवार को गंगा की अविरलता और निर्मलता पर मंथन शुरू हो गया है. इसके पहले मोदी विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अगवानी की. प्रधानमंत्री चकेरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर नमन किया. इसके बाद उन्होंने 'नमामि गंगे' मिशन के तहत लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गंगा परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) के राष्ट्रीय कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन की पहली बैठक की अध्यक्षता की. चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में यह बैठक हुई.

Kanpur: Prime Minister Narendra Modi takes a boat ride in river Ganga at Atal ghat, along with CM Yogi Adityanath, Bihar Deputy CM Sushil Modi and Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat. https://t.co/T3a8wb8rZspic.twitter.com/617K5tc1LP