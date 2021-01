देश में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन: PM मोदी

PM Narendra Modi inaugurates the Kochi-Mangaluru natural gas pipeline, via video conferencing; says, "It is an honour to dedicate the 450-km pipeline to the nation. This is an important day for India, especially for people of Karnataka and Kerala." pic.twitter.com/G7UuoqfCOb