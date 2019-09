भारत-नेपाल पाइपलाइन की शुरुआत: PM मोदी बोले- पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों में आई है काफी नजदीकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत-नेपाल पाइपलाइन का उद्घाटन किया. यह पाइपलाइन नेपाल के अमलेखगंज से बिहार से मोतिहारी के बीच बिछाई गई है. उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'मई 2019 में भारत की नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान यात्रा के दौरान, हम पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे. मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे दि्वपक्षीय प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी-अमलेखगंज पाइप लाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच उच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व नज़दीकी आई है, और नियमित सम्पर्क रहा है. पिछले डेढ़ वर्षों में, मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं चार बार मिल चुके हैं.'

साथ ही उन्होंने कहा, 'विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ उठाया है. हमारे संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य है कि हमारे लोगों को लाभ मिले, उनका विकास हो. पिछले पांच वर्षों में, हमने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और कई अन्य पहलों के परिणाम जल्दी प्राप्त किए हैं. पिछले साल हमने संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज का उद्घाटन किया था.'

Delhi: PM Narendra Modi jointly inaugurates the first ever cross-border petroleum products pipeline in South Asia, the Motihari-Amlekhganj (Nepal) petroleum product pipeline, with Nepal Prime Minister KP Sharma Oli via video conferencing. pic.twitter.com/aqtylNqCOs