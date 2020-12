प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 1971 के भारत-पाक युद्ध (1971 India-Pakistan War) के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) मौजूद थे. रक्षा मंत्री ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल (National War Memorial) पर उनकी अगवानी की. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी वहां मौजूद थे. सभी ने 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. पीएम ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर ज्योति पर ‘‘स्‍वर्णिम विजय मशाल'' प्रज्‍वलित भी की.

On Vijay Diwas we recall the unwavering courage of our armed forces that resulted in a decisive victory for our nation in the 1971 war. On this special Vijay Diwas, had the honour of lighting the ‘Swarnim Vijay Mashaal' at the National War Memorial. pic.twitter.com/ERHoWF6GxF