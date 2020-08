देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

बता दें कि राजीव गांधी का जन्म आज ही के दिन यानी 20 अगस्त, 1944 को हुआ था. उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 2 दिसंबर, 1989 तक देश का नेतृत्व किया. वह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे.

On his birth anniversary, tributes to former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi Ji.