'क्रिकेट पिच पर भले ही प्रतिस्पर्धी लेकिन असल में हम साझीदार', आस्ट्रेलियाई PM से बोले नरेंद्र मोदी

आस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्वीट किया, "ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में शानदार जीत के लिए @narendramodi और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई. यह खेल की सर्वश्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ियों के बीच एक कड़ी लड़ाई थी." इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, "धन्यवाद, @ScottMorrisonMP.. यह एक रोमांचक श्रृंखला थी जिसमें दोनों टीमों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था. भारत और आस्ट्रेलिया भले ही मैदान पर एक-दूसरे के लिए अजेय योद्धा हों लेकिन वास्तव में दोनों ही एक-दूसरे के साझीदार हैं."

Thanks, @ScottMorrisonMP.

It was a thrilling series with the best from both the teams on full display.



India and Australia make for formidable competitors on the field, and solid partners off it. https://t.co/6lndFvRP0U