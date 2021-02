15 दिनों में PM मोदी का दूसरा असम दौरा, स्वागत की तैयारियों की तस्वीरें शेयर कर बोले- 'लोगों का उत्साह देखकर...'

असम दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "असम के लोगों में यह अपार उत्साह देखकर खुशी हो रही है. खुश हूं कि मुझे एक बार फिर इस राज्य में जाने का सौभाग्य मिला. हम असम के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते रहेंगे."

Glad to see immense enthusiasm in Assam. Happy to be getting yet another opportunity to be in the state tomorrow. We will continue working for Assam's all-round development. pic.twitter.com/b1Ve5iOGwf