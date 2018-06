सिंगापुर में PM मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, कई राज्यों में किसानों के 'गांव बंद' का असर, 5 बड़ी खबरें

इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी ने नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगापुर में मैंने जो भी देखा उसमें मैंने बदलते विश्व की झलक देखी. वहीं, मध्य प्रदेश के मंदसौर हिंसा की पहली बरसी पर देश के कई राज्यों के किसानों ने आज से 10 दिन का 'गांव बंद' का ऐलान किया है. इधर, महाभारत काल में पत्रकारिता वाले बयान के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सीता माता के जन्म की तुलना टेस्ट बेबी ट्यूब की अवधारणा से कर दी है. उधर, आईसीसी ने नेपाल, नीदरलैंड, स्‍कॉटलैंड और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) को 12 मौजूदा देशों के साथ वनडे रैंकिंग में शामिल किया है. वहीं, ‘वीरे दी वेडिंग’ एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉलीवुड में विमेन ओरियंटेड एक नए किस्म के सिनेमा का आगाज कर दिया है.इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर पहुंचे पीएम मोदी ने नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगापुर में मैंने जो भी देखा उसमें मैंने बदलते विश्व की झलक देखी. आप यहां सिर्फ नवाचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक नये विश्व का गर्भाधान कर रहे हैं. एशिया के उज्ज्वल भविष्य के सामने चुनौती वाले प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की शताब्दी है.

मध्य प्रदेश के मंदसौर हिंसा की पहली बरसी पर देश के कई राज्यों के किसानों ने आज से 10 दिन का 'गांव बंद' का ऐलान किया है. देशभर के कई किसान संगठनों ने लंबे समय से अपनी मांगों को नहीं माने जाने के विरोध में बंद बुलाया है. इस बंद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान शामिल हैं.त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के बयानों के चर्चे के बाद अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान भी चर्चा में आ गया है. महाभारत काल में पत्रकारिता वाले बयान के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सीता माता के जन्म की तुलना टेस्ट बेबी ट्यूब की अवधारणा से कर दी है. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सीता जी का जन्म धरती के अंदर से निकले घड़े में हुआ, इसका मतलब है कि रामायण काल में भी टेस्ट ट्यूब बेबी की अवधारणा जरूर रही होगी.आईसीसी ने नेपाल, नीदरलैंड, स्‍कॉटलैंड और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) को 12 मौजूदा देशों के साथ वनडे रैंकिंग में शामिल किया है. क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. विज्ञप्ति के अनुसार, ये नई टीमें अब जो द्विपक्षीय वनडे मैच खेलेंगे उन्हें रेटिंग गणना में शामिल किया जाएगा.‘वीरे दी वेडिंग’ एक ऐसी फिल्म है जिसने बॉलीवुड में विमेन ओरियंटेड एक नए किस्म के सिनेमा का आगाज कर दिया है. बालीवुड में अभी तक यारों-दोस्तों का कॉन्सेप्ट ही हिट होता था, जिसकी मिसाल 'जिंदगी मिलेगी न दोबारा' और 'दिल चाहता है' जैसी फिल्में थीं. लेकिन अब सहेलियां भी किसी से कम नहीं. 'वीरे दी वेडिंग' Why should boys have all the fun के कॉन्सेप्ट पर आधारित है.