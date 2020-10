पीएम नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित, ट्वीट कर दी जानकारी

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस संक्रमण के 46,790 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,97,63,000 हो गई है. वहीं पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,15,197 हो गई है. राहत की बात यह है कि पिछले तीन महीनों में पहली बार संक्रमण के नए मामले सबसे कम आए हैं. इससे पहले, 23 जुलाई को 50 हजार से कम (45,720) नए मामले दर्ज किए गए थे. .

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।



Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.