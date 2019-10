दिल्ली: द्वारका के DDA मैदान में दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी द्वारका सेक्टर 10 में डीडीए ग्राउंड में द्वारका श्री राम लीला सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. आमतौर पर उच्च गणमान्य व्यक्ति यहां रामलीला मैदान में दशहरा समारोह में हिस्सा लेते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को मंगलवार को विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया. मोदी ने एक छोटे से वीडियो में कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने रावण के साथ युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें समाप्त करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दशहरा के अवसर पर सोमवार को देशवासियों को बधाई दी थी और कहा था कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है. राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा था, 'विजयादशमी के पावन अवसर पर, मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके लिए सफलता, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करता हूं.'

विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।



