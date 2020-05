आज मनाया जा रहा ईद का त्योहार, PM मोदी ने देशवासियों को दी मुबारकबाद

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने रविवार को कहा कि इस बार की ईद काफी अलग होगी. ऐसा पहली बार होगा जब लोग अपने घरों पर ही ईद मनाएंगे. उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे त्योहार की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में नकवी ने कहा, 'ऐसा पहली बार होगा जब हम कोविड-19 महामारी के चलते ईद अपने घरों में मनाएंगे और घर पर ही नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इससे त्योहार की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे. हम दुआ करेंगे कि देश को जल्द से जल्द कोरोना से छुटकारा मिले.' अन्य केंद्रीय मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों ने भी ईद की मुबारकबाद दी.

Eid Mubarak!



Greetings on Eid-ul-Fitr. May this special occasion further the spirit of compassion, brotherhood and harmony. May everyone be healthy and prosperous.