डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले PM मोदी ने किया ट्वीट- हिंदुस्तान आपके पहुंचने का इंतजार कर रहा है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान आपके पहुंचने का इंतजार कर रहा है. पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत आपके पहुंचने का इंतजार कर रहा है. आपकी यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. जल्द अहमदाबाद में मुलाकात होगी.' वहीं, भारत के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ‘दोस्त' हैं और वह भारत की यात्रा को लेकर उत्सुक हैं. ट्रंप ने भारत रवाना होने से ठीक पहले कहा कि उन्होंने बहुत पहले भारत की यात्रा करने का वादा किया था और वह भारत के लोगों के साथ रहने को लेकर उत्साहित हैं.

ट्रंप ने ‘मरीन वन फॉर द ज्वाइंट बेस एंड्रयूज' में चढ़ने से पहले व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, 'मैं भारत के लोगों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हूं. हमारे पास लाखों-लाख लोग होने वाले हैं. यह लंबी यात्रा है. मेरे प्रधानमंत्री नरेंदी मोदी के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना रिश्ते हैं. वह मेरे दोस्त हैं.'

India awaits your arrival @POTUS@realDonaldTrump!



Your visit is definitely going to further strengthen the friendship between our nations.



See you very soon in Ahmedabad. https://t.co/dNPInPg03i