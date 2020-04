पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर को बताया 'प्रतिभा का पावरहाउस', शेयर किया खास फोटो..

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर राजनीतिक और सामाजिक जगत की हस्तियों ने शोक व्‍यक्‍त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मशहूर अभिनेता के भारतीय सिनेमा जगत में दिए योगदान को याद करते हुए ऋषि कपूर, उनकी पत्‍नी नीतू कपूर के साथ अपना पुराना फोटो शेयर किया. पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा- बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ...ये ऋषि कपूरजी थे. प्रतिभा का पावरहाउस थे. मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी उनसे अपनी बातचीत को याद करूंगा. वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे. उनके निधन से दुखी हूं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति...गौरतलब है कि ऋषि कपूर ने अपने ऊर्जा भरे अभिनय से बड़ी संख्‍या में लोगों को दिल जीता और लाखों की संख्‍या में प्रशंसक बनाए.67 वर्षीय ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को बुधवार सुबह एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी. गुरुवार सुबह करीब 9:45 बजे उनका निधन हुआ.

