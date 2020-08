पीएम नरेंद्र मोदी "मन की बात " कार्यक्रम के जरिए आज देश को करेंगे संबोधित...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" (Mann Ki Baat) के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इससे पहले 18 अगस्त को, पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 68 वें संस्करण के लिए लोगों को अपने इनपुट्स और विचारों को साझा करने के लिए कहा था.

