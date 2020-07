केंद्रीय मंत्री निशंक 'ने आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और पहले से संचालित हैकाथॉन की उपलब्धियों पर चर्चा की. बैठक में सचिव, उच्च शिक्षा अमित खरे, एआईसीटीई अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे, अतिरिक्त सचिव (MHRD) राकेश रंजन और मुख्य नवाचार अधिकारी, (MHRD) अभय जेरे उपस्थित थे.

Rakshabandhan: 'भाई मोदी' के लिए विधवा महिलाओं ने भेजी 501 राखियां

Chaired a high-level meeting on #SmartIndiaHackathon today and discussed achievements of the already conducted hackathon.@AICTE_INDIA@HRDMinistrypic.twitter.com/qZ7mMbQVJ6