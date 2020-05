कोरोनावायरस : लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद आज देश को संबोधित करेंगे PM नरेंद्र मोदी

बैठक के दौरान, अधिकांश राज्यों ने भी लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की मांग की है. इस दौरान राज्यों ने कहा कि रेड ज़ोन को जिला स्तर पर रखने के बजाए कंटेनमेंट ज़ोन में रखा जाए और जिले के बाकी हिस्सों में गतिविधियां शुरू की जाएं. इस दौरान सुझाव दिये गये कि नियमित ट्रेनों के बजाए कम स्टॉप वाली ट्रेनें चलाई जाएं. बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में पर्यटन चौपट है. पर्यटक भारत की ओर रुख कर सकते हैं, इसलिए कोरोना मुक्त राज्य इस बाबत तैयारी करें, क्योंकि देश में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं.

Shri @narendramodi will be addressing the nation at 8 PM this evening.