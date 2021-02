परीक्षा के तनाव से जूझना सिखाने के लिए विद्यार्थियों से फिर 'परीक्षापेचर्चा' करेंगे PM नरेंद्र मोदी

केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (@DrRPNishank) तथा भारत सरकार ने अपने-अपने आधिकारिक ट्विटर एकाउंट से एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी है, हालांकि परीक्षापेचर्चा2021 की तारीख की घोषणा नहीं की गई है. रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस बातचीत का इंतज़ार हर विद्यार्थी कर रहा था, वह फिर होने जा रही है... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हंसते-हंसते परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार रहें..."

'परीक्षा पे चर्चा' के बहाने कपिल सिब्बल का निशाना- PM मोदी को छात्रों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि...

इसके अलावा भारत सरकार (@mygovindia) ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने आधिकारिक एकाउंट पर लिखा, "आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ... प्रेरणादायक प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा 2021 फिर होने जा रही है... उनके साथ बातचीत के लिए और उनके मंत्रों से सीखने के लिए तैयार रहें, जो न सिर्फ परीक्षा के तनाव से जूझने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी मार्गदर्शन करेंगे..."

The wait is finally over! #ParikshaPeCharcha2021 with the inspiring PM @narendramodi is back. Get ready to interact with him & learn his mantras that will not only help you deal with exam-stress but also guide you in life. Visit: https://t.co/vcXeBCg6H5#PPC2021#ExamWarriorspic.twitter.com/zXRgxVGiKW