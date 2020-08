प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

#स्वतंत्रतादिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद! Happy Independence Day to all fellow Indians. Jai Hind!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बधाई संदेश में लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर मैं उन सभी महान सेनानियों के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आजादी दिलाई और साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया.

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन, 10 खास बातें

अमित शाह ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'आज हमें बहुत गर्व है कि जिस स्वतंत्र, सबल व समर्थ भारत का स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उसको प्रधानमंत्री चरितार्थ कर रहें हैं।एक ओर गरीब व वंचित वर्ग को घर, बिजली, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी तो वहीं दूसरी ओर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया.'

गृह मंत्री ने आगे लिखा, 'आइये इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने का संकल्प लें और भारत में निर्मित स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक उपयोग कर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सर्वोच्च योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी.

भारत के ७४वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ!



Warm greetings to every Indian on the occasion of 74th Independence Day.