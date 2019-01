पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिये इंटरव्यू में कहा कि 'एक बार कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिये. इसके बाद हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी, हम हर प्रयास करने के लिये तैयार हैं'. पीएम ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे का हल संविधान के दायरे में ही संभव है. पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वकीलों ने अयोध्या मसले पर कानूनी प्रक्रिया में अड़चनें पैदा की. इसकी वजह से कानूनी प्रक्रिया धीमी पड़ गई.

PM मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को जोखिम वाला बताया, कहा- सैनिकों को सूर्योदय से पहले लौटने को कहा था...

पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ा जोखिम बताते हुए कहा कि हमें अपने सैनिकों की सुरक्षा की चिंता है. आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने खुद इस्तीफा देने का अनुरोध किया था. पीएम ने कहा कि, 'मैं इस बात का पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि वे (उर्जित पटेल) पिछले 6-7 महीनों से इसके लिए कह रहे थे और लिखित में भी दिया था. ऐसे में राजनैतिक दबाव का तो प्रश्न ही नहीं बनता है. बतौर आरबीआई गर्वनर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया.

#PMtoANI on Urjit Patel:He himself requested(to resign)on personal reasons. I am revealing for the first time, he was telling me about it for past 6-7 months before his resignation. He gave it even in writing. No question of political pressure. He did a good job as RBI Governor pic.twitter.com/yvCPKMYltp