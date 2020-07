राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश के लिए अनर्थकारी साबित हुई हैं. गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट को ''रिट्वीट'' करते हुए लिखा है, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियां देश के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं. जैसा कि राहुल गांधी ने रेखांकित किया है कि चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी का कार्यान्वयन हो या कोरोना वायरस के दौरान कुप्रबंधन या गिरती अर्थव्यवस्था...रोजगार छिनने से चारों तरफ अंधेरा है. दस करोड़ रोजगार छिनने का भय भयावह है.'' इससे पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कोरोना वायरस के कारण दस करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ने वाले समाचार को शेयर करते हुए लिखा, ‘‘मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं.''

PM Modi ji's wrong policies have proved disastrous for the nation. As #RahulGandhi ji points out, be it noteban, GST implementation, mismanagement during corona or sinking economy & as a result job loss, there is overall gloom. Fear of 10 crore job losses is shocking.. https://t.co/gxmPAgkhmV