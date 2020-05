Pakistan Plane crash: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्‍तान में हुई विमान दुर्घटना में जान-माल के नुकसान को लेकर अफसोस जताया है. उन्‍होंने एक ट्वीट करके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना ईश्‍वर से की. पीएम ने अपने ट्वीट में कहा-पाकिस्तान में एक विमान दुर्घटना के कारण जानमाल के नुकसान से दुखी हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करते हुए और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.गौरतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लाहौर से कराची जा रहा विमान शुक्रवार दोपहर को कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश (Pakistan Plane crash) हो गया.विमान में 99 लोग सवार थे और यह एयरबस A320 विमान था.

Deeply saddened by the loss of life due to a plane crash in Pakistan. Our condolences to the families of the deceased, and wishing speedy recovery to those injured.