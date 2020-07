शान' के साथ इस अंदाज में राफेल जेट ने अंबाला एयरबेस पर की लैंडिंग, देखें VIDEO



संस्‍कृत के इस श्‍लोक का अर्थ है-राष्ट्र रक्षा जैसा न कोई पुण्य है, न कोई व्रत और न ही कोई यज्ञ. इसमें देश के रक्षा के महत्‍व को बताया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राफेल के आगमन को भारतीय वायुसेना के लिहाज से अहम बताते हुए ट्वीट किया था .

Rafale touchdown is a historic day for our vigorous @IAF_MCC and a proud moment for India!



These are the world's most powerful machines capable to thwart any challenge in the sky. I am sure Rafale will help our Air warriors to safeguard our skies with its mighty superiority. pic.twitter.com/wTsK0XYcIX