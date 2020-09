पीएम ने कहा MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, कांग्रेस नेता बोले 'इनका आदर्श वाक्य असत्यमेव जयते'

इसके अलावा जयराम रमेश ने इस बिल के पास होने के बाद पीएम मोदी के ट्वीट, 'एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी' पर का भी मजाक उड़ाया. पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "यह एक ऐसे व्यक्ति से जिसका आदर्श वाक्य अस्तिमेव जयते है. ये प्रावधान जबरन थौंपे गए विधेयकों में क्यों नहीं थे? राज्यों और किसानों से परामर्श क्यों नहीं किया गया? जब किसान विरोध कर रहे हैं तो लाभ पाने के लिए कौन खड़ा है?

This from a man whose motto is Asatyameva Jayate. Why were these provisions not in the Bills pushed through forcibly? Why were states and farmers not consulted? Who really stands to gain when farmers are protesting? pic.twitter.com/PySz21fXXG

इसके अलावा जयराम रमेश ने ट्वीट कर सदन की कार्यवाही के दौरान अहम बिदुंओ को लेकर सवाल खड़े किए हैं. अपने पहले ट्वीट में कांग्रेस नेता ने लिखा, "सभापति का तानाशाहीपूर्ण रवैया सदन की भावना का ख्याल नहीं रखना चाहता, जो कि सत्र को निर्धारित 1 बजे से आगे बढ़ाने का है, जिसके कारण अव्यवस्था हुई. किसान विरोधी विधेयकों को बिना मतदान के दिन में पारित कर दिया गया. ऐसी जल्दी क्यों थी? किसके आदेश पर?"

Deputy Chairman of the RS has been a very close personal friend of mine for long. Till July 2017 he was a bitter critic of PM, until his party abandoned the grand alliance in Bihar. Since then he has become an unthinking rubberstamp in the important position he occupies. Very sad https://t.co/gsZC7k529F