Happy Engineers Day 2019 के मौके पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं , कहा- बगैर आपकी 'धुन' के विकास...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'इंजीनियर्स डे' के मौके पर एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने इस मौके उन्होंने देश के सभी इंजीनियर को शुभकामनाएं दी हैं. इस मौके पर उन्होंने एक ट्वीट किया. पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि इंजीनियर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के पर्याय है. उनके अभिनव उत्साह के बिना मानव प्रगति अधूरी होगी. इंजीनियरिंग डे पर शुभकामनाएं और सभी मेहनती इंजीनियरों को शुभकामनाएं. अनुकरणीय इंजीनियर सर एम विश्वैश्वरैया को उनकी जंयती पर श्रद्धांजलि.

Engineers are synonymous with diligence and determination. Human progress would be incomplete without their innovative zeal. Greetings on #EngineersDay and best wishes to all hardworking engineers. Tributes to the exemplary engineer Sir M. Visvesvaraya on his birth anniversary.

बता दें कि विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था. वह कृष्ण राजा सागर डैम प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर भी थे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को इंजीनियर्स दिवस पर इंजीनियरों को बधाई दी और उन्हें परिश्रम व दृढ़ संकल्प का पर्यायवाची बताया. इंजीनियर्स दिवस प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरय्या के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है.

Tributes to one of India's foremost engineers Bharat Ratna M. Visvesvaraya on his birth anniversary. His contribution is a great source of inspiration for all.



Also, greetings to all the hardworking engineers on #EngineersDay. Your role in nation building is indispensable. pic.twitter.com/z1WkcK3DV7