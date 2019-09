PMC Bank के ग्राहकों को RBI से मिली बड़ी राहत, अब 10 हजार रुपये निकाल सकेंगे

PMC बैंक के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से राहत मिली है. अब इस बैंक के ग्राहक 6 महीने में 10 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे. पहले यह राशि 1 हजार रुपये थी, जिसे विरोध प्रदर्शन के बाद बढ़ाया गया है. बता दें कि मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ( PMC Bank ) में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से RBI ने खाता धारकों को हज़ार रुपये से ज़्यादा देने रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से बैंक के हर ब्रांच में भीड़ लगी थी और लोग इसका जमकर विरोध कर रहे थे.पैसों की निकासी पर रोक से नाराज़ खाताधारकों ने आज ही बैंक से लेकर थाने तक मार्च भी किया था.

RBI: On a preliminary assessment of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd (Mumbai), RBI has decided to allow the depositors to withdraw a sum not exceeding ₹10,000 of the total balance held in every savings bank account or current account or any other deposit account pic.twitter.com/rnerT13UK5