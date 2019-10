दिवाली से पहले PMC Bank के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 25,000 की जगह अब निकाल सकेंगे 40 हजार रुपये

PMC Bank के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से राहत मिली है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ा दी है. अब इस बैंक के ग्राहक 6 महीने में 25 हजार रुपये की जगह 40 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे. बता दें कि मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ( PMC Bank ) में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से RBI ने खाता धारकों को हज़ार रुपये से ज़्यादा देने रोक लगा दी थी. हालांकि ग्राहकों के विरोध के बाद धीरे-धीरे यह राशि बढ़ती गई और अब यह राशि 40 रुपये तक पहुंच गई.

