भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में देखा गया, डायमंड का कारोबार भी शुरू कर चुका है: रिपोर्ट

Nirav Modi: पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav modi) को लंदन में देखा गया है. भगोड़े डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर देखा गया, ऐसा दावा ब्रिटिश न्यूजपेपर द टेलीग्राफ ने किया है. इतना ही नहीं, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया है कि नीरव मोदी अब लंदन के ही एक इलाके में हीरा का कारोबार चला रहा है अखबार द्वारा साझा की गई दो मिनट के वीडियो क्लिप में भारत का वांटेड नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है.

'द टेलीग्राफ' का रिपोर्टर नीरव मोदी (Nirav modi) से कई सवाल पूछता है, मगर नीरव मोदी किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है. लंदन की सड़क पर चलते-चलते भगोड़े नीरव मोदी से करीब 6 सवाल पूछे जाते हैं, मसलन वह कब तक यूके में रहेगा, वह कितने पैसों का मालिक है, मगर वह कोई जवाब नहीं देता है.

दरअसल, जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें वह पिंक रंग के शर्ट और ब्लैक जैकेट में दिख रहा है. चेहरे पर बढ़ी दाढ़ियों की वजह से उसका चेहरा पहले से थोड़ा अलग लग रहा है. सड़क पर चलते-चलते रिपोर्टर नीरव मोदी से सवाल करता है, मगर डायमंड कारोबारी हर सवाल को टालता जाता है और कहता है 'नो कमेंट्स'. वीडियो में दिख रहा है कि वह एक टैक्सी को इशारा करता है, लेकिन ड्राइवर उसे बैठाने से मना कर देता है. रिपोर्टर कुछ समय के लिए उसका पीछा करता है जब तक कि वह अंत में एक कैब नहीं ले लेता और बाजार से निकल नहीं जाता.

