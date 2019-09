चंद्रयान-2 की तारीफ कर पाकिस्तान सरकार पर भड़के PoK के मानवाधिकार कार्यकर्ता, कहा- आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं

लंदन में बसे पाक-अधिकृत कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया का कहना है, "चंद्रयान 2 भारत का शानदार मिशन है... NASA का कहना है कि वे इस बात की सराहना करते हैं कि भारत ने यह सफर तय किया... वे कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है... नाकाम वही होते हैं, जो कोशिश करते हैं... फवाद चौधरी, शेख राशिद - आप क्या कर रहे हैं...?"

उन्होंने कहा, "आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं... आप रैलियां कर रहे हैं... क्या यह आपका काम है...? फवाद चौधरी, आप विज्ञान के मंत्री हैं... रिक्शा और साइकिलों से बाहर आइए... मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए... जिस युग में हर तरफ मेट्रो हैं, आप रिक्शा में हैं... यही आपका स्तर है..."

Arif Aajakia: You're fooling people. You're taking out rallies. Is that your job? Fawad Chaudhary you're Minister for Science. Come out of rickshaws&bicycles. Think about future of this country. In the age when there's metro everywhere you're in rickshaws. This is your standard! https://t.co/cB8w8n1FsS

आरिफ आजकिया ने कहा, "जनरल गफूर, आप कहते हैं, आप अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे... आप इसे ICU में ले आए हैं, अब इसे अकेला छोड़ दीजिए... क्वेटा में पिछले हफ्ते दो ब्लास्ट हुए... श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने यहां (पाकिस्तान) आने से इंकार कर दिया है... आपका काम पाकिस्तान में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, जो बदतरीन हालत में है..."

Arif Aajakia, London based PoK's Human Rights activist: You are preaching to others. Are you on your post just to wage Twitter wars? You have made this country a joke. We are mocked at wherever we go. And you are more concerned about Kashmir and Chandrayaan-2! pic.twitter.com/EGqWHGWcs2