श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी निसार अहमद डार को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के एक अस्पताल के लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के ‘स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप' ने उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हाजिन इलाके के निवासी निसार अहमद डार को शहर के श्रीमहाराजा हरि सिंह अस्पताल से गिरफ्तार किया.

J&K: Lashkar-e-Toiba terrorist Nisar Dar who was arrested by security forces last night. He had earlier escaped from an encounter in Kullan Ganderbal in which one Pakistani terrorist was killed. https://t.co/H6n1UzRS2Rpic.twitter.com/yM30jAoxo0