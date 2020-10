'स्मृति दिवस' पर अमित शाह ने की पुलिसबल की तारीफ, बोले- कोरोना से डटकर लड़ रहे हमारे योद्धा

अमित शाह ने पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'वर्दी में मौजूद ये योद्धा हर किसी की मदद करते हैं. अगर हम सभी त्योहारों को मनाने में सक्षम हैं और अपने घरों में रात को सुरक्षित सो सकते हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं.' 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए 10 पुलिसकर्मियों (सीआरपीएफ के) को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन मनाया जाता है. दोनों देशों की सेनाएं वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में आमने-सामने हैं. अमित शाह ने सतर्कता के साथ-साथ देश में आंतरिक और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की.

On #PoliceCommemorationDay, I bow to the great martyrs who fought till their last breath to keep our nation safe.



Their commitment towards the motherland inspires each and every Indian.



We are proud of our police personnel for their distinguished service & unparalleled courage. pic.twitter.com/YWtFRHmUHu