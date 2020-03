कोरोनावायरस लॉकडाउन को लागू कराने के लिए उठक-बैठक और लाठी का इस्तेमाल करती नजर आई पुलिस, देखें वीडियो...

कोरोनावायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को लागू करने के लिए राज्यों की पुलिस अब सजा का इस्तेमाल भी करती नजर आ रही हैं. पश्चिम बंगाल और पंजाब पुलिस को लॉकडाउन को लागू करने और लोगों को अपने घरों में रखने के लिए सजा का इस्तेमाल करते देखा गया. कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पुलिस नागरिकों को सजा देती नजर आ रही है.

मंगलवार रात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को कोरोनावायरस के खिलाफ जंग के तौर पर देखा जा रहा है और लोगों से अपील की गई है कि वे एक जगह एकजुट ना हों और अपने घरों में रहे. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद ही बाजारों में रोजमर्रा की जरूरत के सामान के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी.

गुरप्रीत सिंह ढिल्लन नाम के एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में पंजाब पुलिस कर्फ्यू को लागू करने के लिए लाठीचार्ज करती नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस खुद को वायरस से बचाने के लिए मुंह पर रुमाल बांधे हुए है और कुछ लोग सड़क पर रेंग रहे हैं.

Currently in Punjab, India if you break the government imposed curfew the police is forcing you to do squats while chanting "We are enemies of society. We cannot sit at home". #Covid19India#COVID19pic.twitter.com/zikTjHIFzz