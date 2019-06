विधायक के भाई ने 'महिला अधिकारी' के सिर पर गन्ने से किया हमला, देखें VIDEO

पुलिस पर हमला करते हुए लोगों का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस टीम और वन रक्षकों पर हमला कर रहे हैं. एक शख्स ने तो फॉरेस्ट रेंज अधिकारी सी अनीता के सिर पर गन्ने से कई वार किए. कथित तौर पर हमला करने वाले लोग तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) के बताए जा रहे हैं. मामला तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सिरपुर कगाजनगर का है और यह घटना शनिवार को वृक्षारोपण अभियान के दौरान हुई. अधिकारी ने हमलावर शख्स की पहचान कर ली है. हमलावर का नाम कोनेरू कृष्णा है. वह स्थानीय निकाय का चेयरमैन है और इलाके के टीआरएस विधायक का भाई है.

