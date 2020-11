मध्य प्रदेश: 3 साल के कुत्ते का कराया DNA टेस्ट, जानिए किस वजह से पुलिस को लेना पड़ा ये फैसला

दरअसल 3 साल के लेब्राडोर को शादाब खान अपना कोको बता रहे हैं तो कृतिक शिवहरे का दावा है कि वह उनका कुत्ता टाइगर है. शादाब खान का कहना है कि उनका कोको लगभग 3 महीने पहले गुम हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने अगस्त में देहात थाने में दर्ज कराई थी. 18 नवंबर को मालाखेड़ी में ही कुत्ते के होने की सूचना मिलने पर शादाब कृतिक शिवहरे के घर पहुंच गए. दोनों में बहस हुई और पुलिस (MP Police) को बुलाना पड़ा.

A 3 year Labrador will undergo DNA test in Hoshnagabad, to decide the ownership dispute between Shadab Khan and Kartik Shivhare, Khan alleges that his missing black Labrador, While Shivhare family claims it's their Tiger. @ndtvindia@ndtv@RajputAditipic.twitter.com/5leiIBfb8L