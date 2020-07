कोरोना की Vaccine बनने के बाद सबसे पहले किसे दिया जाए, इस पर चर्चा कर रही है सरकार- अधिकारी

वैक्सीन सबसे पहले किसे दिया जाए, इसपर हो रहा विचार. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देश के नीति निर्माता सक्रिय रूप से उन लोगों के समूहों की पहचान करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं जिन्हें विकसित होने पर कोविड-19 के टीके (Covid-19 Vaccine) सबसे पहले लगाए जाएंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. 'Novel Ideas in Science and Ethics of Vaccines against COVID-19 pandemic' विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नियुक्त विशेष कार्य अधिकारी (Officer on Special Duty) राजेश भूषण ने कहा कि टीका प्राथमिकता के आधार पर पहले किन्हें मिलना चाहिए, इस विषय पर सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा की जा रही है.