11 साल की विदेशी बच्ची ने PM मोदी को खत लिखकर कहा- भारत को मिस कर रही हूं, मां के साथ आना चाहती हूं वापस

11 साल की पोलिश लड़की एलिजा वानात्को ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) को पत्र लिखकर भारत लौटने में मदद करने की गुहार लगाई है. एलिजा को उनकी मां के वीजा में गड़बड़ियो के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था. एलिजा ने अपने और अपनी मां के भारत वापस लौटने में मदद की मांग करते हुए लिखा, "मेरी मां 24 मार्च 2019 को भारत में फिर से प्रवेश नहीं कर सकीं, एक छोटी सी यात्रा के बाद और हमें ज्यादा दिनों तक रुकने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया" एलिजा के इस पत्र तो उनकी मां मार्ता कोटलार्स्का ने शेयर किया है.

एलिजा आगे लिखती हैं, "मैं अब अपनी मां के साथ हूं, लेकिन मुझे भारत में अपने जीवन की याद आती है. मैं भारत जानने वाली हर चीज से खुद को बहुत दूर महसूस करती हूं.' उन्होंने लिखा, ''भारतीय नहीं होने के बावजूद, वह इसे अपना घर कहती है. मुझे अपने स्कूल में पढ़ना है जो गोवा में है. मैं और मेरी मां भारत में वापस आकर अपनी पुरानी और खुशनुमा जिंदगी फिर से जीना चाहती है.'

the letter my daughther who is out of school due to lack of action from MHA officers has written to Honoreable Prime Minister of India for help in our case @narendramodipic.twitter.com/PVIolpD9Ez