कर्नाटक में तख्तापलट की तैयारी? कांग्रेस के पांच MLA लापता और शाही स्नान के साथ कुंभ मेले की शुरुआत, 5 बड़ी खबरें

1.कर्नाटक में तख्तापलट की तैयारी? 104 BJP विधायकों ने गुरुग्राम में डाल रखा है डेरा, 5 कांग्रेस MLA लापता

कर्नाटक (Karnataka) का सियासी ड्रामा बेंगलुरू से चलकर दिल्ली आ गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 104 विधायक देश की राजधानी दिल्ली सटे गुरुग्राम के एक रिसॉर्ट में डेरा डाल रखा है. भाजपा ने कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) पर उनके विधायक तोड़ने का आरोप लगाया है. राज्य भाजपा के प्रमुख और पूर्व सीएम बी. एस. येदियुरप्पा (BS Yeddyurappa) ने कहा, 'जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) भाजपा विधायकों को तोड़ना चाहती है. हम लोग इकट्ठे हैं. हम लोग दिल्ली में अभी एक-दो दिन रुकेंगे.' वहीं कांग्रेस के पांच विधायक भी लापता बताए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक भाजपा के संपर्क में हैं. साथ ही येदियुरप्पा ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी ‘ऑपरेशन कमल' में लगी हुई है. उन्होंने बताया, 'हम लोग 104 भाजपा विधायक हैं और सभी साथ हैं. हमें यहां (गुरुग्राम) में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया है. सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे नेता आपको बताएंगे.'

2.Ind vs Aus 2nd ODI LIVE: ऑस्‍ट्रेलिया को दूसरा झटका, फिंच के बाद कैरी भी आउट हुए

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) तीन वनडे मैचों की सीरीज (ODI Series) में 0-1 से पिछड़ रही टीम इंडिया (Team India) यहां दूसरा वनडे मैच में ऑस्‍ट्रेलिया का मुकाबला कर रही है. पहली मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए यह मैच बेहद महत्‍वपूर्ण हो गया है और सीरीज में बने रहने के लिए विराट ब्रिगेड को यह मैच हर हाल में जीतना होगा. भारत को पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा के 22वें वनडे शतक के बावजूद 34 रन से पराजय झेलनी पड़ी. इस मैच में हालांकि एमएस धोनी ने 51 रन बनाए और वह तेजी से स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके. 51 रन बनाने के लिए उन्‍होंने 96 गेंदें खेलीं. पहले वनडे में गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 288 रन बनाने का मौका दे दिया था जबकि कप्‍तान विराट कोहली, शिखर धवन, अंबाती रायुडू और दिनेश कार्तिक जैसे बल्‍लेबाज नाकाम रहे थे. मैच में ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला लिया है.7.4 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर दो विकेट खोकर 26रन है. एरॉन फिंच और एलेक्‍स कैरी आउट हुए हैं. उस्‍मान ख्‍वाजा बिना कोई रन बनाए क्रीज पर हैं.

3.लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का दांव: अपने आखिरी बजट में बढ़ा सकती है आयकर छूट की सीमा

लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से पहले मोदी सरकार (Modi Govt)वोटर्स को लुभाने के लिए अब नया दाव चल सकती है. मध्य वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं, जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो सकता है, जबकि मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल कर सकते हैं. इससे नोटबंदी के कारण बेहाल मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी. अंतरिम बजट में हालांकि बहुत अधिक मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावों को देखते हुए मध्य वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी. बता दें, मई महीने में ही लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, हालांकि, अभी चुनाव की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

4. प्रयागराज: शाही स्नान के साथ अर्द्धकुंभ की शुरुआत, 45 दिन तक चलेगा मेला

प्रयागराज में पहले शाही स्नान (Kumbh First Shahi Snan) के साथ ही अर्ध कुंभ मेले (Kumbh 2019) की शुरुआत हो गई है. मंगलवार को मेले में सबसे पहले साधु-संतों का शाही जुलूस निकाला गया जिसके बाद शाही स्नान की परंपरा शुरू हो गई है. बता दें कि विभिन्न अखाड़ों को स्नान के लिए अलग-अलग वक्त दिया गया हो. इस धार्मिक-आध्यामिक-सांस्कृतिक मेले (Kumbh 2019) में अगले 45 दिनों तक देश-विदेश के 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जुटेंगे. किंवदंतियों के मुताबिक, पहला 'शाही स्नान' (Kumbh 2019) स्वर्ग का दरवाजा खोलता है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को सुबह 5.30 बजे हो चुकी है और यह शाम 4.30 बजे तक चलेगा. श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी के किनारे 3,200 एकड़ क्षेत्र में छोटा शहर बसाया गया है. यहां टेंट का किराया 2,100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति रात तक है. इसके अलावा बड़ी संख्या में यहां पहुंचने वाले अखाड़ों और संतों के लिए डोर्मेटरी और टेंट स्टॉल लगाए गए हैं. आधिकारियों ने बताया कि कुंभ (Kumbh 2019) प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.



5. विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का दमदार कलेक्शन, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

URI Box Office Collection Day 3: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंड़े गाड़ दिए हैं. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने पहले 8.5 करोड़, दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन करीब 14 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस हिसाब से 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने करीब 34 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. हालांकि, तीसरे दिन के कलेक्शन का रियल फिगर अभी सामने नहीं आया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.