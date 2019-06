मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान और उनके बेटों पर चार्जशीट से राजस्थान सरकार ने पल्ला झाड़ा

राजस्थान के अलवर में सवा दो साल पहले किसान पहलू खान की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामले में अब राजनीतिक पारा चढ़ रहा है. राजस्थान पुलिस के पहलू खान पर ही ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल करने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है इस मामले में ये जांच पिछली बीजेपी की सरकार ने शुरू की थी और ये चार्जशीट भी उसी वक्त की है. उन्होंने कहा कि पहलू खान दोषी नहीं पाए गए थे, लेकिन यह देखना होगा कि क्या जांच किसी पूर्व निर्धारित इरादे से तो नहीं की गई थी.

This is a separate case which was registered and investigated under previous government in 2017-18 against Mr Arif, Mr Irshad and Mr Khan Mohd (Transporter), 3/4

गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में किसानी के लिए गाय ले जा रहे पहलू खान की तथाकथित गौ रक्षकों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. ये घटना उस समय हुई थी जब वो जयपुर से मवेशी ख़रीदकर हरियाणा के नूंह अपने घर जा रहे थे. पुलिस ने इस मामले में दो FIR दर्ज की थी. एक FIR पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के ख़िलाफ़ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके दो बेटों के खिलाफ हुई थी.

Congress in “Power” is replica of BJP ,Muslims of Rajasthan must realise this,reject such individuals/organisations who are brokers of congress party,& start developing their own independent political platform ,70 years is a long time please CHANGE https://t.co/gLsimg1m50