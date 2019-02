Pulwama Attack: 'हमारे जवानों के ख़ून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा'

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Attack) में सीआरपीएफ (CRPF) के काफिले पर हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए. हमले में सीआरपीएफ (Central Reserve Police Force) के 40 जवान शहीद हो गए. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है. हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की है. पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के ख़ून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा. उन्होंने ट्वीट किया, एक सैनिक और भारत का नागरिक होने के नाते इन कायरतापूर्ण हमलों को लेकर मेरा ख़ून खौल रहा है. CRPF के बहादुर जवानों ने पुलवामा में अपनी जान क़ुर्बान कर दी. मैं उनकी क़ुर्बानी को सलाम करता हूं और वादा करता हूं कि हमारे जवानों के ख़ून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा. जय हिंद.

As a soldier and a citizen of India, my blood boils at the spineless and cowardly attacks. 18 brave hearts from the @crpfindia laid down their lives in #Pulwama. I salute their selfless sacrifice & promise that every drop of our soldier's blood will be avenged. #JaiHind — Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) February 14, 2019

अरुण जेटली ने कहा, 'पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमला आतंकियों का कायराना और निंदनीय कृत है. देश शहीदों को सलाम करता है और हम शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम घायलों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की प्रार्थना करते हैं. आतंकियों को उनके इस घृणित कृत्‍य के कभी न भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा.'

I'm deeply disturbed by the cowardly attack on a #CRPF convoy in J&K in which many of our brave CRPF men have been martyred and a large number wounded, some critically. My condolences to the families of our martyrs. I pray for the speedy recovery of the injured. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2019

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की निंदा

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मैं CRPF काफ़िले पर कायराना हमले से परेशान हूं. शहीदों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.

कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'हम पुलवामा में कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हैं. सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने 18 बहादुर जवानों को हमारी श्रद्धांजलि. हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं.' उन्होंने आरोप लगाया, 'उरी, पठानकोट, पुलवामा. मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जाना लगातार जारी है.'

Disturbing news coming in from #awantipura . Twelve of our security personnel have been martyred and several have been injured. No words are enough to condemn the gruesome terror attack. How many more lives will be snuffed out before this madness ends? — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 14, 2019

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हमले पर दुख जतया है. महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'कोई भी शब्द इस भीषण आतंकी हमले की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आत्मिक नमन.



जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार हालात बेक़ाबू हो रहे हैं, उससे पूरे देश में आक्रोश जन्म ले रहा है. भाजपा सरकार को चुनावी राजनीति छोड़कर देशहित में सक्रिय होना चाहिए. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 14, 2019

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हमले पर दुख जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ' जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आत्मिक नमन. जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार हालात बेक़ाबू हो रहे हैं, उससे पूरे देश में आक्रोश जन्म ले रहा है. भाजपा सरकार को चुनावी राजनीति छोड़कर देशहित में सक्रिय होना चाहिए.'

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की. उन्होंने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुआ आतंकी हमला अत्यंत कायराना एवं निन्दनीय है. हादसे में शहीद हुए जवानों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं. इस दुःख की घड़ी में भारत को एकता दिखाने की आवश्यकता है.'

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आज की ताज़ा आतंकी वारदात में बड़ी संख्या में जवानों के हताहत होने की घटना अति दुखद अति-निन्दनीय व गंभीर चिन्ता का विषय। कश्मीर में अमन बहाल हो तथा वह स्वर्ग बना रहे इसकी कामना व ईमानदार प्रयास दोनों ही जारी रखने की सख्त जरूरत। — Mayawati (@Mayawati) February 14, 2019

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आज की ताज़ा आतंकी वारदात में बड़ी संख्या में जवानों के हताहत होने की घटना अति दुखद अति-निन्दनीय व गंभीर चिन्ता का विषय. कश्मीर में अमन बहाल हो तथा वह स्वर्ग बना रहे इसकी कामना व ईमानदार प्रयास दोनों ही जारी रखने की सख्त जरूरत.'

आतंकवाद पर छोटे से देश इजराइल से भारत को सीखने की आवश्यकता है l आतंकवादी चाहे देश के भीतर हों या देश के बाहर से आए, एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए l हमें ऐसी नीति बनानी पड़ेगी । आंतकवादी पूरी मानवता के लिए खतरा हैं । देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को कृतज्ञतापूर्वक नमन! pic.twitter.com/7a8IvD7rA4 — Swami Ramdev (@yogrishiramdev) February 14, 2019



योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा, 'आतंकवाद पर छोटे से देश इजराइल से भारत को सीखने की आवश्यकता है. आतंकवादी चाहे देश के भीतर हों या देश के बाहर से आए, एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए. हमें ऐसी नीति बनानी पड़ेगी. आंतकवादी पूरी मानवता के लिए खतरा हैं. देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को कृतज्ञतापूर्वक नमन!

पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर मन कष्ट में है। यह कायरता पूर्ण घटना है। यह पीड़ादायक पल है। सभी वीर शहीदों को नमन। घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। #Pulwama — Ram Kripal Yadav (@ramkripalmp) February 14, 2019

बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले पर दुख जताया. उन्होंने ट्वीट किया, 'पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर मन कष्ट में है. यह कायरता पूर्ण घटना है. यह पीड़ादायक पल है. सभी वीर शहीदों को नमन. घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना.

VIDEO: जम्मू कश्मीर में CRPF काफिले पर आतंकी हमला, 18 जवान शहीद