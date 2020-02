दिल्‍ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) के लिए मतदान समाप्‍त हुए करीब 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए हैं. इसको लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है. केजरीवाल ने रविवार को लिखा, 'यह बिल्‍कुल चौंकाने वाला है कि राष्‍ट्रीय राजधानी में कल हुए मतदान के अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग ने अब तक जारी नहीं किए हैं. केजरीवाल ने लिखा, 'बिल्‍कुल चौंकाने वाला. चुनाव आयोग क्‍या कर रहा है? आखिर मतदान के कई घंटों बाद भी वह मतदान के आंकड़े क्‍यों नहीं जारी कर रहे.'

Absolutely shocking. What is EC doing? Why are they not releasing poll turnout figures, several hours after polling? https://t.co/ko1m5YqlSx