Poll of Exit Polls Haryana 2019: हरियाणा में फिर बीजेपी सरकार, 60 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान

Poll of Exit Polls Haryana 2019: हरियाणा (Haryana) विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2019) के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है. वोटिंग खत्म होने के साथ ही अलग-अलग न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स (Exit Polls) के नतीजे जारी किए. NDTV ने सभी न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एक्जिट पोल्स को मिलाकर 'पोल ऑफ एग्जिट पोल्स' (Poll of Exit Polls) जारी किया. NDTV के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स (Poll of Exit Polls) के अनुसार हरियाणा में BJP को 66 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, कांग्रेस 14 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो उनके खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है.हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देकर BJP अपने दम पर सत्ता में आई थी. ऐसे में जहां BJP पिछले प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद में है. वहीं कांग्रेस खोई ज़मीन वापस लेने के लिए बेक़रार है. बता दें कि चुनावी नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे.

लगभग सभी एग्जिट पोल्स में हरियाणा राज्य में बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही हैं. इंडिया न्यूज और पोलस्टार्ट के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 75-80 सीटें मिल सकती हैं. वहीं कांग्रेस के खाते में 9-12 सीटें जाने का अनुमान है. जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 1-3 सीटें आ सकती हैं. इसके अलावा एबीपी न्यूज और सी-वोटर्स के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 72 सीटें, कांग्रेस को 8 और अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान लगाया है. टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी को 71 सीटें, कांग्रेस को 11 और अन्य पार्टियों 8 सीटें मिल सकती हैं.

CM खट्टर का 75 से अधिक सीटें जीतने का दावा

90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly Elections) के लिए BJP का मुकाबला कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) से है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 75 से 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 48 सीटें जीतीं थीं, वहीं कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आईं थीं. ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार हैं. चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी (JJP) भी पूरा ज़ोर लगा रही है.

इन मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव

भाजपा द्वारा किए गए चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में उनके कैबिनेट सहयोगियों अमित शाह (Amit Shah) और राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया. भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान विशेष रूप से जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को समाप्त करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया और विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना बनाया. विपक्ष ने केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकारों को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी के लिए सत्तारूढ़ दल को दोषी ठहराया और नोटबंदी की 'विफलता' और जीएसटी (GST) जैसे मुद्दों को रेखांकित करने का प्रयास किया.

इन दिग्गजों की किस्मत EVM में कैद

हरियाणा (Haryana Election) में चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में मनोहर लाल खट्टर (करनाल), पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई), रणदीप सिंह सुरजेवाला (कैथल), किरण चौधरी (तोशाम) और कुलदीप विश्नोई (आदमपुर) और जजपा के दुष्यंत चौटाला (उचना कलां) शामिल हैं. इसके अलावा बीजेपी ने तीन खिलाड़ियों को भी टिकट दिया है. इनमें बबीता फोगाट (दादरी), योगेश्वर दत्त (सोनीपत में बरोडा) और संदीप सिंह (पेहोवा) शामिल हैं. वहीं भाजपा ने टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट को (आदमपुर) से चुनाव मैदान में उतारा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सात रैलियों को संबोधित किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया.

