प्रदूषण व कोरोना आज के रावण हैं : दिल्ली के डिप्टी सीएम का दशहरा संदेश

"दशहरे पर सभी को मेरी शुभकामनाएं. आज हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं. प्रदूषण और कोविड आज की सबसे बड़ी 'बुराइयां (रावण)' हैं. मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सभी एक प्रदूषण मुक्त दशहरा और दिवाली मनाने की शपथ लें और हमें इन बुराइयों से एक साथ लड़ने की जरूरत है, ”

Delhi Deputy CM Manish Sisodia @msisodia celebrates Dussehra at his residence with a firecracker-free Ravana effigy



And appeals to Delhiites "Celebrate a pollution free Dussehra. Covid and pollution are the biggest evils of today"



Picture credits- @Pooja7arya for @ndtvpic.twitter.com/uTidJDJaT3