Delhi-NCR Pollution: वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंची, नोएडा का हाल सबसे बुरा

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' है. दिल्ली में पीएम 2.5 समग्र रूप से 486 पर है. पूसा (Pusa) में PM 2.5 का स्तर 495 जबकि गुरुग्राम (Gurugram) में PM 2.5 का स्तर 462 है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, हरियाणा के गुरुग्राम में वायु की गुणवत्ता (Air Quality) काफी खराब है.

Air quality in 'very poor' category in Haryana's Gurugram, according to Central Pollution Control Board pic.twitter.com/8gWtvp9JBZ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब होना लगातार जारी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 422, आरके पुरम में 407, द्वारका सेक्टर 8 में 421 और बवाना में 430 पर है. इन सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर श्रेणी' में है.

Delhi: Air Quality continues to deteriorate in the national capital



Air Quality Index is at 422 in Anand Vihar, 407 in RK Puram, 421 in Dwarka, Sector 8 and 430 in Bawana, all in 'Severe category', as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/AN0yslRPxP