पश्चिम बंगाल: बर्द्धमान रेलवे स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा गिरा, दो घायल

पश्चिम बंगाल में बर्द्धमान रेलवे स्टेशन (Bardhaman Railway Station) की इमारत का एक हिस्सा शनिवार शाम को अचानक भरभरा कर गिर गया. अभी तक दो लोगों के घायल होने की ख़बर है. वहीं कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है. मलबे को हटाया जा रहा है. ये हादसा जिस वक्त हुआ उस समय स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. हादसा कैसे हुआ इसकी अभी जानकारी नहीं मिल सकी है. रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. बता दें कि स्टेशन पर मरम्मत का काम भी चल रहा था.



West Bengal: A portion of a building at Barddhaman Railway Station has collapsed. No casualty or injury reported till now. More details awaited. pic.twitter.com/KQzBSBL9Jb