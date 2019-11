महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे की शपथ से पहले दिखे अजित पवार को 'महाराष्ट्र का भावी CM' बताते हुए पोस्टर

महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले एक महीने से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है. इसके बाद शिवसेना-कांग्रेस (Shivsena-Congress) और एनसीपी (NCP) ने सर्वसहमति से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनाए जाने के लिए उम्मीदवार चुना है. 28 नंवबर को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे लेकिन उससे पहले मंगलवार शाम को पुणे में एनसीपी समर्थकों ने अजित पवार (Ajit Pawar) को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पोस्टर चस्पा किए हैं. यह पोस्टर पुणे (Pune) में अजित पवार के गृह क्षेत्र बारामति (Baramati) में देखे गए.

एएनआई के मुताबिक इस पोस्टर में मराठी में लिखा गया है, ''दादा (अजित), आपने महाराष्ट्र में सबसे अधिक अंतर से विधानसभा चुनाव जीता. राज्य को आपकी जरूरत है और आप अब रुक नहीं सकते''. पोस्टर में आगे लिखा है कि, "पूरा महाराष्ट्र आपको एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है. अब हमें निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है''. इसके बाद एक एनसीपी समर्थक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गुरुवार को अजित पवार, उद्धव ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.

Maharashtra: Poster of Ajit Pawar put up in Baramati by Nationalist Congress Party (NCP) workers. Poster states "...let us decide now what you should or should not do. Whole Maharashtra is looking towards you as a future Chief Minister". pic.twitter.com/zc46JQ7Pwy