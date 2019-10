दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इक़बाल मिर्ची के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ED ऑफिस पहुंचे

कुख्यात तस्कर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इक़बाल मिर्ची को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने के शक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से आज ईडी पूछताछ करेगी. पटेल आज सुबह साढ़े 10 बजे के करीब ईडी दफ़्तर पहुंच गये हैं. यह मामला वर्ली की जमीन के सौदे से जुड़ा है. उस जमीन पर वर्तमान में 15 मंजिला सीजे हॉउस बना है. जिसमें इक़बाल की पत्नी हाजरा मेमन को 1400 वर्ग फुट की जगह है. सीजे हॉउस को जिस कंपनी ने पुनर्निर्माण किया था वो पटेल परिवार की कंपनी मिलेनियम डेवलपर है.

Mumbai: Senior Nationalist Congress Party(NCP) leader Praful Patel arrives at Enforcement Directorate office after being summoned by the agency over an alleged land deal with Dawood's close aide Iqbal Mirchi pic.twitter.com/Fi0PjbAknn